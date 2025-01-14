Ankara\'da Seyir Halindeki Araç Yandı

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Başkent'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ANKARA - Ankara protokol yolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara protokol yolu Pursaklar Sarayköy mevkiinde meydana geldi. Protokol yolu üzerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü yanan otomobili yol kenarına park ederek yardım istedi. Çevreden olayı gören vatandaşların görerek yangın tüpleri ile müdahale etmesine rağmen otomobil alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.