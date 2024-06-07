Ankara'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü - Son Dakika
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Ankara'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü

Ankara'da seyir halindeki bir otomobile yıldırım düştü ve araç yanmaya başladı. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.

07.06.2024 00:54
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Ankara'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'da meydana geldi. Şehrin üzerinde art arda çakan şimşekler seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yanmaya başlayan otomobil sürücüsü olaydan yara almadan son anda kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Öte yandan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü - Son Dakika

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