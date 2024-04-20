Ankara\'da Şiddetli Fırtına ve Yağmur Yağışı Vatandaşları Zor Anlar Yaşattı

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Ankara'da öğle saatlerinde etkili olmayan başlayan şiddetli fırtına ve yağmur yağışı sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kuvvetli fırtına sebebiyle birçok binanın çatısı uçarken, sular altında kalan yollar sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

Ankara'da öğlen saatlerinde etkisini artıran fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Altındağ'da bir KYK yurdunun çatısı yerinden sökülürken, Etimesgut'ta bazı evleri su bastı. Ana arterlerde trafik durma noktasında gelirken, fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. - ANKARA