Ankara'da şiddetli rüzgar 2 caminin minaresini yıktı - Son Dakika
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Ankara'da şiddetli rüzgar 2 caminin minaresini yıktı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 2 caminin minareleri yıkıldı. Elmadağ ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Kayadibi Mahalle Camii ve Örnek Mahalle Camii'nde şiddetli rüzgar sonrasında iki caminin de minareleri yıkıldı. Minarelerin yıkılmasının ardından caminin iç bölümünün de hasar aldığı görüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

20.04.2024 22:59  Güncelleme: 23:02
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Ankara'da şiddetli rüzgar 2 caminin minaresini yıktı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 2 caminin minareleri yıkıldı.

Ankara'da öğle saatlerinde etki olan şiddetli rüzgar ve yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Elmadağ ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Kayadibi Mahalle Camii ve Örnek Mahalle Camii'nde şiddetli rüzgar sonrasında iki caminin de minareleri yıkıldı. Minarelerin yıkılmasının ardından caminin iç bölümünün de hasar aldığı görüldü. Mahalle sakinleri yetkililere haber verdi. Şiddetli rüzgar sebebiyle yıkılan 2 minarenin yıkılması olayında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

"Bir baktık ki minare uçtu"

Mehmet Mermerkaya adlı vatandaş, fırtına çıktığını ve gök gürlemesine benzer ses duyduğunu belirterek, "Ses kesilir kesilmez duman çöktü. Minarenin düştüğünü gördük. İlgili yerlere haber verdik. Namazı kıldık geldik aşağı camiden. Bir baktık ki minare uçtu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da şiddetli rüzgar 2 caminin minaresini yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da şiddetli rüzgar 2 caminin minaresini yıktı - Son Dakika
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