Ankara'da Şiddetli Yağış Sonrası Caddeler Göle Döndü - Son Dakika
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Ankara'da Şiddetli Yağış Sonrası Caddeler Göle Döndü

Ankara'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağışlar, birçok cadde ve sokakta su baskınlarına neden oldu. Su altında kalan araçlar forklift yardımıyla kurtarıldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen, Çankaya, Etimesgut ve Sincan gibi ilçelerde su taşkınları meydana geldi.

08.06.2024 17:07
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Ankara'da caddeler göle döndü, mahsur kalan araç forklift ile böyle kaldırıldı

Sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

ANKARA - Ankara'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken, araçlar suya gömüldü, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkez ilçelerde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç suya gömüldü. Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Şiddetli Yağış Sonrası Caddeler Göle Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Şiddetli Yağış Sonrası Caddeler Göle Döndü - Son Dakika
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