Ankara'da Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Serbest

3.Sayfa

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 15 Kasım günü Çankaya'nın Dikmen semtinde yer alan bir restoranda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sipariş vermeye gelen M.E, O.B.E ve T.İ ile işyeri çalışanı M.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası restorandan ayrılan grup bir süre sonra ellerinde demir soplarla tekrar geldi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken olaya M.Ç.'nin ağabeyi K.Ç. ve akrabası R.Ş.'de dahil oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Olayda, havaya silahla ateş ettiği belirlenen K.Ç. ile birlikte B.K., S.Ş., R.Ş. ve M.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Kavgada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA