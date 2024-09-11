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Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesindeki kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir iş yerinde aynı aileden E.B., A.B. ve Ö.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. ve Ö.B. bıçakla, A.B. ise silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.