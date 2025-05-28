Ankara\'da suçluyu kovaladığı sırada kaza geçiren jandarma astsubay şehit oldu

Ankara'da görev yapan Jandarma Astsubay Emre Polat, Haymana ilçesinde aranan bir şahsı takip ederken geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.

Olay, Haymana ilçesi Culuk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Jandarma Astsubay Emre Polat (34) bir suçluyu takip sırasında dengesini kaybeden eğimli arazide düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Jandarma Astsubay Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'milletimizin başı sağ olsun' notuyla şu ifadelere yer verdi:

"Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." - ANKARA