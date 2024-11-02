Ankara'da Tacizci Balkondan Atladı

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Ankara'da üniversiteli kızları otobüste taciz eden şahıs, evinin balkonundan atlarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde otobüste üniversiteli kızlara bakarak uygunsuz hareketlerde bulunan ve kızları yurtlarına kadar takip eden şahsın görüntülerinin haber sitelerine düşmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak üzere çalışmalara başladı. Olayı gerçekleştirenin A.H.E. isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi Sincan ilçesindeki evinin balkonundan atlamaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.

A.H.E.'nin 14 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. - ANKARA