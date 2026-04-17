Ankara\'da Takside İfrit Tartışma: Arkadaşını Vurdu

Ankara'nın Mamak ilçesinde ticari takside çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını vurarak yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi 873'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Ş. ve Umutcan G. 06 T 4433 plakalı taksiye yolcu olarak bindi. İki arkadaş bir süre yolculuk yaptıktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan Ş. yanında bulunan tabanca ile arkadaşı Umutcan G.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umutcan G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi Furkan Ş. polis ekiplerine teslim oldu. Olaya şahit taksi şoförü ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Umutcan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA