Ankara'da Tandırda Yanan 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Tandırda Yanan 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Tandırda Yanan 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, evinin bahçesinde oyun oynarken tandıra düşen 1 yaşındaki erkek çocuğu, yanarak ağır yaralandı. Hastanede tedavi gören çocuk, 2 buçuk ay sonra hayatını kaybetti.

28.08.2024 15:06
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Ankara'da, tandır içerisindeki köz ateşine düşmesi sonucu yanarak ağır yaralanan 1 yaşındaki erkek çocuğu, iki buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 18 Haziran günü Gölbaşı ilçesinin Karagedik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz 13 aylık olan Enver Eren Karabacak, evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada dengesini kaybederek tandıra düştü. Ailenin durumu geç fark etmesi sebebiyle 10 dakikaya yakın bir süre köz ateşine maruz kalan çocuğun bedeninde derin yanıklar oluştu. Durumun fark edilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Karabacak burada 2 buçuk ay tedavi gördü. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vefat eden çocuk için Karagedik Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Karabacak'ın cenazesi gözyaşları arasında defnedilirken, annesi ile babasının ifadelerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"Oynarken ateşe doğru gitmiş çocuk"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Resul Gedik, "Çocuğun annesi bir işle uğraşıyormuş, o esnada da çocuk tandıra düşmüş. Oynarken ateşe doğru gitmiş çocuk. Annesi de o sırada farkına varmamış. Çocuk ağır yaralanmış. Gözleri, elleri yanmış. Ardından çocuğu hastaneye götürmüşler. Tedavi altına alındıktan 70 gün sonra da hayatını kaybetmiş. Duyduğum kadarıyla çocuk, 5-10 dakika kadar ateş közlerinin içinde kalmış" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Tandırda Yanan 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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