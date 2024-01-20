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Ankara'da tavşanlar kaçtı, ekipler kovaladı - Son Dakika
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Ankara'da tavşanlar kaçtı, ekipler kovaladı

Ankara'da kimliği belirsiz bir kişi yol kenarına 20'ye yakın evcil tavşan bıraktı. Tavşanları yakalamak için yoğun çaba sarf eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, soğuk terler düktü. Ekipler, farklı yerlere dağılan tavşanları yakalamakta ise güçlük çekti.

20.01.2024 - 14:29,
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Ankara'da tavşanlar kaçtı, ekipler kovaladı

Yola bırakılan 20'ye yakın tavşanı yakalama operasyonu

ANKARA - Ankara'da kimliği belirsiz bir kişi yol kenarına 20'ye yakın evcil tavşan bıraktı. Tavşanları yakalamak için yoğun çaba sarf eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, soğuk terler düktü.

Olay, Ankara- Eskişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz bir kişi gece geç saatlerde yol kenarına 20'ye yakın evcil tavşan bıraktı. Günün ağarması ile yoldan geçen sürücüler kenarda gördükleri evcil tavşanlar karşısında hayrete düştü. İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, farklı yerlere dağılan tavşanları yakalamakta ise güçlük çekti. Yol kenarına konulan içi yiyecek dolu kafesler dahi tavşanları yakalamakta geride kaldı.

Görgü tanıklarından Ramazan Öner isimli bir vatandaş yaptığı konuşmada, "Temelli'de vatandaşın birisi burada boş bir çiftlik var oraya koymuş. Buradan da geri götürüyor ve buraya salmış. Onlar 15-20 taneler. Birisini orada araç öldürmüş. Ölüsü yolun kenarında. Bu hayvanlar orada burada sefil. Bakamıyorsan bile bakmak isteyenler götür. Dağın başında bu şekilde atıp da bir de anayol üzeri yazık" diye konuştu.

Tavşanları bırakan kişiye seslenen Öner, "Bakamıyorsan atma. İsteyen birine ver. Bunun bakıcısı da çok olur. Ben bulsam götürürüm ama tutamadım. Bırakan kişi kimse duyuyorsa görüyorsa gelsin toplasın götürsün" dedi.

Ankara\'da tavşanlar kaçtı, ekipler kovaladı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da tavşanlar kaçtı, ekipler kovaladı - Son Dakika


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