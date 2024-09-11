Ankara'da Telefonla Uğraşan Sürücü Kaza Yaptı

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Ankara'da araç sürdüğü sırada telefonla uğraştığı iddia edilen sürücü önünde duran arabaya çarptı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir sokakta gerçekleşen olayda, iddiaya göre bir araç sürücüsü telefonla uğraştığı esnada önünde duran arabayı fark etmedi ve fren yapmadan öndeki arabaya çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda aracın fren yapmadığı ve sokakta çocukların da olduğu dikkat çekti. - ANKARA