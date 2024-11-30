Ankara'da Terör Soruşturmaları: 23 Tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da Terör Soruşturmaları: 23 Tutuklama

PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 47 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

30.11.2024 10:07
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 47 şüpheliden 23'nin tutuklandığını bildirdi.

Silahlı terör örgütlerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu 35 şüpheliden 33'ünün yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, 19 şüpheliden 12'sinin etkin pişmanlık gösterdiği ve 7'sinin de mevcut delil durumuyla adli kontrol altına alındığı, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldığı aktarıldı.

PKK'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ise 15 şüpheliden 14'ünün yakalandığını açıklandı. Zanlılardan 9'unun tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 5 şüpheliden 4'ünün mevcut delil ve 1 şüphelinin sağlık durumu nedeniyle adli kontrol altına alındığı, firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Terör Soruşturmaları: 23 Tutuklama - Son Dakika

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