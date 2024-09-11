Ankara\'da Tır ile Otomobil Çarpıştı

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Ankara'da bir tır sürücüsü, virajı dönmek için duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, kazaya karışan diğer araç ise yol kenarındaki yeşil alana devrildi.

Kaza, Beypazarı ilçesi Kırbaşı mevkisinde meydana geldi. Sola dönmek üzere sinyal veren otomobile rağmen yavaşlamayan tır, ters yönden sollama yapmak isterken iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri takla atarken diğeri ise yolun sağ tarafında bulunan park alanına devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı. - ANKARA