Ankara'da tırın sürüklediği otomobildeki 5 kişilik aile yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Ankara'da tırın sürüklediği otomobildeki 5 kişilik aile yara almadan kurtuldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen kazada, tırın kör nokta nedeniyle önüne aldığı otomobil 50 metre boyunca sürükledi. İçerisinde bulunan 5 kişilik aile, korku dolu anlar yaşasa da yara almadan araçtan kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, tır şoförü hakkında tutanak tuttu.

24.04.2024 00:31  Güncelleme: 00:43
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Ankara'da feci kaza: Tırın sürüklediği otomobildeki 5 kişilik aile yara almadan kurtuldu

ANKARA - Elmadağ'da tırın 50 metre boyunca sürüklediği otomobildeki 5 kişilik aile, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 68 EV 888 plakalı tır, aynı güzergahta ilerlediği 65 ABY 23 plakalı otomobili kör nokta nedeniyle önüne alarak 50 metre boyunca sürükledi. Korku dolu saniyeler yaşayan otomobilin içerisindeki 5 kişilik aile, sürüklenmenin ardından araçtan kendilerini dışarı attı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Tır şoförü hakkında olaya ilişkin tutanak tutuldu.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara'da tırın sürüklediği otomobildeki 5 kişilik aile yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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