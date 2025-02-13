Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: "Başkent Ankara'da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Toplu Taşıma Bilet Fiyatları Artıyor - Son Dakika
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