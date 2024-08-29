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Ankara'da trafo yangını

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bilinmeyen bir nedenle trafoda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, Altındağ ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi'nde yer alanAltınpark'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde bir elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.