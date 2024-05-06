Ankara\'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik icra edilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Operasyonda, 975 gram metamfetami, 842 adet ecstacy, 611 adet sentetik ecza, 250 gram esrar, 24 gram bonzai maddesi, 6 adet captagon, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 54 fişek, 6 adet kartuş, 1 adet hassas terazi ve 55 bin 880 lira ele geçirildi. - ANKARA