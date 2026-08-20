Ankara'da Uyuşturucu Soruşturmasında Rapor Açıklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından (ATK) hazırlanan toksikoloji raporu dosyaya girdi. Rapora göre, incelemeye tabi tutulan 11 kişiden 9'una ait kan, idrar veya saç örneklerinin en az birinde uyuşturucu/uyarıcı madde veya bunların metabolitleri tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişinin kan, idrar ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda incelendi.

ATK raporunda, PETLAS'ın eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın kan ve idrarında esrar etkin maddesi THC'nin metaboliti THC-COOH tespit edildiği belirtildi.

Raporda, Boran Aydoğmuş'un idrarında kokain metabolitleri, Dilan Çakan'ın saçında kokain ve metaboliti, Eda Demirel'in saçında kokain ve metaboliti, Engin Çakan'ın idrarında kokain metabolitleri tespit edildiği kaydedildi. Fahrettin Aktaş'ın saçında kokain ve metaboliti, Mehmet Emin Akkuş'un kan ve idrarında kokain ile kokain metabolitleri, Serhat Güneş'in kan ve idrarında kokain ile kokain metabolitleri, Sinem Kıyançiçek'in saçında ise kokain ve metaboliti tespit edildiği bildirildi.

Buna göre, 8 kişinin örneklerinde kokain veya kokain metabolitlerine, 1 kişinin örneklerinde ise esrar etkin maddesi THC'nin metabolitine rastlandı.

Soruşturma kapsamında ATK raporunun diğer delillerle birlikte değerlendirilmesine yönelik adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.