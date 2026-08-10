Ankara'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu: 10 Tutuklama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için yer ve imkan sağlama ile fuhuş suçlarını işlediklerine yönelik delillere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.