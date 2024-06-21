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Ankara'da vicdansız baba eşi ve biri 6 aylık olan 2 kızını darbetti

ANKARA - Ankara'da eşi ve biri 6 aylık olan 2 kızını darbeden baba yakalandı.

Olay, Dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Pekin Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan K.Ç. ile eşi Y.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ç, önce eşini, ardından 11 yaşındaki kızı S.Ç. ve 6 aylık bebeği Z.Ç'yi darp etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 aylık bebek yoğun bakıma alınırken, eşi ve kızı da tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından evde yapılan aramalarda 2 adet silah ve uyuşturucu madde çıktığı da iddia edildi.