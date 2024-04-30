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Ankara'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan araç bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı, kaza neticesinde 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Elmadağ ilçesi Lalabel mevkiinde kontrolünü kaybederek yoldan çıkan 16 R 8754 plakalı araç bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç içerisindeki kadın yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri henüz isimleri belirlenemeyen 5 yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Şoför ve diğer yaralının ise tedavisi devam ediyor.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.