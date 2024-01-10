Ankara\'da Yağmur Nedeniyle Yol Çöktü, Çöp Kamyonu Askıda Kaldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle, çöp kamyonunun geçtiği sırada yol çöktü. Kamyon çöken yolda askıda kaldı.

Olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 361. Cadde üzerinde meydana geldi. Ankara'da etkili olan yağışın ardından Yenimahalle Belediyesine ait çöp kamyonu çöp toplarken, yolun yama yapılmış kısmı çöktü. Yolun çökmesinin ardından çöp kamyonu askıda kaldı. Sağ tekerlekleri havada kalan kamyon Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu vinç yardımı ile kurtarıldı. - ANKARA