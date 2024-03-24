Ankara'da yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü. Gecekondu içerisindeki vatandaş olay öncesi duyduğu sesler nedeniyle dışarı çıktığı için kazadan saniyelerle kurtuldu.
Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşil Bayır Mahallesi 1805. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü. Olay öncesi gecekonduda olan Ramazan Dağ, evin tavanında duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıktığı için kazadan saniyelerle kurtuldu.
Dağ'ın yaşadığı evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken beslediği köpek ve güvercinler, istinat duvarının altında kalarak can verdi.
Dağ, olayın ardından yaptığı konuşmada, "İlk önce ev çatır çutur etmeye başladı. İlkinde ben evin içinde oturuyordum çay içiyordum. Baktım ki tavandaki şeyler komple düşmeye başladı. Düşünce ben baktım acaba bir yer mi yıkılıyor? Baktım istinat duvarı geliyor. Aşağıda ufak şeyler vardı alıp çıkıp demeye kalmadan kaçtım ev komple yıkıldı. Ben tek yaşıyorum. Yavrularım ve kuşlarım vardı, hepsi öldü. Güvercinlerim ve kangal yavrularım vardı. 3 tane hayvan 10 tane de kuşum vardı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, apartman otoparkının istinat duvarında da çatlaklıklar olması mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Polis, olayın ardından inceleme başlattı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Yeni Tamamlanan Apartmanın İstinat Duvarı Gecekondunun Üzerine Çöktü - Son Dakika
Diyarbakır'da farklı kentlerden gelen anne ve babaların, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için başlattığı oturma eylemi umutla devam ediyor. Anne Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti ve asla vazgeçmeyeceğini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden MERCEK-14 operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 852 silahın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve Ordu da bulunuyor.
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 5 kilogram 50 gram metamfetamin ele geçirildi. İ.U. ve M.M. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, sahurda polis merkezi personeli ile bir araya geldi ve sahur yaptı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki bir çiftin arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine aile büyükleri, bir araya geldi. Taraflar arasında da tartışma çıkınca olay büyüyerek kavgaya döndü. Sokağa taşan kavga da taraflar sopalarla ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, aile üyelerinin birbirine saldırdığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı. Öte yandan, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kavgadaki taraflar güçlükle sakinleştirildi.
Okmeydanı'nda bir kişi, husumetlisinin iş yerine silahlı saldırı düzenlemek için tetikçi tuttu. Saldırı anı kameralara yansırken, tetikçi ve azmettirenler polis tarafından yakalandı. Polis, dedektif gibi iz sürerek tetikçiyi ve azmettirenleri tutukladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Serik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayarak, Serik'e tarımdan, hayvancılığa, alt yapıdan üst yapıya her alanda hizmet etmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.
Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı. Olay öncesi güvenlik kameralarına yansıyan olayda, köpeklerin toplanması gerektiği vurgulandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?