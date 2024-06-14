Ankara'da Yerel Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Ankara'da Yerel Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği, akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, batı ve kuzey kesimlerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ayrıca, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına da etkili olabilir. Halkın sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

14.06.2024 15:58
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Ankara Valiliği, akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara'da akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Valiliğin açıklaması ise şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara'da beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışların batı ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile beraber ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın il genelinde etkili olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Yerel Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Yerel Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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