Ankara'da Yol Çöktü, 10 Metrelik Çukur Oluştu - Son Dakika
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Ankara'da Yol Çöktü, 10 Metrelik Çukur Oluştu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Süleyman Şah Caddesi'nde meydana gelen göçük sonucunda 10 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde bir çukur oluştu. Çökme, altta biriken kanalizasyon sularının yolun çökmesine neden olmasıyla gerçekleşti. Güvenlik önlemleri alınarak cadde trafiğe kapatıldı ve inceleme ve onarım çalışmaları başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, çukurdan su çekildikçe tekrar dolma riski bulunuyor.

13.06.2024 14:22
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Ankara'da bir caddede meydana gelen göçük sebebiyle 10 metrelik çukur oluştu.

Yenimahalle ilçesi Süleyman Şah Caddesi'nde iddialara göre, altta biriken kanalizasyon suları nedeniyle yol çöktü. 10 metre derinliğe ve 4 metre genişliğe sahip çukur sebebiyle cadde araç trafiğe kapatıldı ve etrafında güvenlik önlemleri alındı. Ekipler tarafından yolda inceleme ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Efe Ahmetoğlu, "Sabah saatlerinde yolda çökme olmuş. Sebebini ilk başta anlamamışlar. Çöken bölge su çekmeye başlayınca sebebinin uzun zamandır arızalı olan kanalizasyon olduğunu öğrenmişler. Sanırım yolun tamamını kazıyacaklar. Toprağın altta ne kadar yumuşağını bilinmiyormuş. Patlayan kanalizasyon yıllar içerisinde alttan toprağı eritmiş. Ekipler çukurdan su çektikçe tekrar doluyor. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ama bu durum insanları sıkıntıya sokar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Yol Çöktü, 10 Metrelik Çukur Oluştu - Son Dakika

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