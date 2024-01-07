 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 26 araç birbirine girdi. Yağmurdan kayganlaşan yolda gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara\'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
07.01.2024 - 20:12,
Abone Ol

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi

ANKARA - Ankara'da yağmurdan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 26 araç, arka arkaya kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kaza nedeniyle trafikte sıkışıklık meydana geldi. Kazaya karışan araçlar ise çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara, Hava Durumu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi - Son Dakika


21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
20:52
Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32
Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30
Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11
Togg'dan heyecanlandıran 'sedan model' paylaşımı Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55
İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Son Dakika
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30 Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11 Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 21:41:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement