Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi

ANKARA - Ankara'da yağmurdan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 26 araç, arka arkaya kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kaza nedeniyle trafikte sıkışıklık meydana geldi. Kazaya karışan araçlar ise çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.