Ankara'da fırtına nedeniyle iki caminin minaresi devrildi - Son Dakika
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Ankara'da fırtına nedeniyle iki caminin minaresi devrildi

Ankara\'da fırtına nedeniyle iki caminin minaresi devrildi

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli fırtına sonucu iki caminin minaresi devrildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, camilerde maddi hasar meydana geldi.

20.04.2024 16:32
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan Kayadibi Mahallesi'ndeki iki caminin minaresi fırtına sebebiyle devrildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da fırtına nedeniyle iki caminin minaresi devrildi - Son Dakika

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