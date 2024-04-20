Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan Kayadibi Mahallesi'ndeki iki caminin minaresi fırtına sebebiyle devrildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da fırtına nedeniyle iki caminin minaresi devrildi - Son Dakika
Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in annesi Safiye Demir, 90 yaşında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Safiye Demir'in cenazesi, Şalpazarı ilçesinde defnedilecek.
Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, şans eseri evde kimsenin bulunmamasıyla can kaybı yaşanmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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