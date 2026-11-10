Ankara Elmadağ\'da gece çıkan çiftlik yangınında 4 bin balya kül oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Elmadağ ilçesi Edige köyünde meydana geldi. Bir hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, balyaların bulunduğu bölüme sıçraması ile büyürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altında alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, 4 bin balya yandı.