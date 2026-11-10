Ankara Elmadağ'da gece çıkan çiftlik yangınında 4 bin balya kül oldu - Son Dakika
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Ankara Elmadağ'da gece çıkan çiftlik yangınında 4 bin balya kül oldu

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Ankara Elmadağ\'da gece çıkan çiftlik yangınında 4 bin balya kül oldu
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Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Edige köyünde gece saatlerinde bir hayvan çiftliğinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Balyaların bulunduğu bölüme sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken can kaybı yaşanmadı, 4 bin balya yandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Elmadağ ilçesi Edige köyünde meydana geldi. Bir hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, balyaların bulunduğu bölüme sıçraması ile büyürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altında alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, 4 bin balya yandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeElmadağAnkaraGüncelBalyaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Elmadağ'da gece çıkan çiftlik yangınında 4 bin balya kül oldu - Son Dakika
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