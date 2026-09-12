Ankara Elmadağ'da kamyonetteki saman balyaları tutuştu, yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Elmadağ'da kamyonetteki saman balyaları tutuştu, yangın söndürüldü

Ankara Elmadağ\'da kamyonetteki saman balyaları tutuştu, yangın söndürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyonda bulunan saman balyaları saat 17.00 sıralarında yanmaya başladı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yalnızca maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir kamyonette bulunan saman balyaları yanmaya başladı. Vatandaşların söndürmek için seferber olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir kamyonda bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşlar; balyalara ve kamyonete zarar gelmemesi için seferber oldu. Balyaların yandığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında sadece maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Elmadağ, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Elmadağ'da kamyonetteki saman balyaları tutuştu, yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim
Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig’de tarih yazıyorlar Henüz onları yenebilen yok Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok
Gözünün yaşına bakılmayacak Galatasaray’da ilk yolcu belli Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli
Tek bir telefon yetti İsmail Kartal’ı ikna eden isim ortaya çıktı Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:55
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
17:57
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz’ın koleksiyonu
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu
17:49
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 20:24:41. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara Elmadağ'da kamyonetteki saman balyaları tutuştu, yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement