Ankara Haymana'da Çıkan Yangında Mandıra ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

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Ankara'nın Haymana ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında, bir mandıra ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sındıran Mahallesi'nde Şeref Yalçın'a ait besi çiftliğinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiftlik çalışanlarının yangına müdahalesi yetersiz kalınca, olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, mandıra ve samanlık kullanılmaz hale geldi. - ANKARA