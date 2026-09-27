Ankara Keçiören'de lastik yakan sürücüye idari para cezası kesildi, 12 suç kaydı var - Son Dakika
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Ankara Keçiören'de lastik yakan sürücüye idari para cezası kesildi, 12 suç kaydı var

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Ankara Keçiören\'de lastik yakan sürücüye idari para cezası kesildi, 12 suç kaydı var
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Ankara Keçiören'de patinaj yapıp lastik yakan sürücü, yoğun dumanla diğer araçların görüşünü kısıtlayıp trafiği tehlikeye soktu. Polis, görüntülerden kimliğini belirlediği sürücüye 73/A kapsamında idari para cezası uyguladı; 12 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 'lastik yakma' olarak tabir edilen şekilde patinaj yapan ve yoldan geçen diğer araçların görüş açısını kısıtlayarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Olay, Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araç sürücüsü yolda patinaj yaparak lastik yaktı. Ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle yoldan geçen diğer araçların görüş açısı kısıtlanırken, trafik de tehlikeye girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisi ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sırasında olay anını cep telefonuyla kaydeden bir kişiye ulaştı. Görüntüler üzerinden aracın ve sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, S.S. isimli şahsa ulaştı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/A maddesi kapsamında gerekli idari para cezası uygulandı. Emniyete götürülen S.S.'nin yapılan incelemesinde 12 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

S.S.'nin yaptığından dolayı pişman olduğunu belirterek bir daha aynı davranışta bulunmayacağını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaGüvenlikGüncelAnkaraPolisCezaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Keçiören'de lastik yakan sürücüye idari para cezası kesildi, 12 suç kaydı var - Son Dakika
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