Ankara Keçiören'de operasyonda 1818 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Ankara Keçiören'de operasyonda 1818 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Subayevleri Mahallesi'nde bir binadan koku yayılması üzerine düzenlediği operasyonda 1818 gram esrar miktarındaki 8 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucu ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada uyuşturucu ürettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı. Operasyon sunucunda 1818 gram esrar ele geçirildi.
Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Ankara'nın Keçiören ilçesi Subayevleri Mahallesi Şabanözü Sokak'ta bir binadan koku yayılması üzerine yapılan operasyonda 1818 gram esrar miktarındaki 8 kök keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu ürettiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?