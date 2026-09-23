Ankara Keçiören\'de selde oluşan çukura saplanan yaklaşık 15 otomobil ağır hasar gördü

Ankara'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından sel sularının etkisiyle yolda çöküntüler oluşurken, yaklaşık 15 otomobilin çukura saplandığı olayda hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve sel, hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta sel sularının ardından yolda çöküntüler oluşurken, yaklaşık 15 araç meydana gelen çukurlara saplandı. Ağır hasar alan araçlar, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Araçların ardından sokak güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, yolda iş makineleriyle dolgu ve onarım çalışması başlattı.

"Yağmur, toprağı alıp götürdüğü için bu sefer de heyelan oldu"

Şiddetli yağışın etkisiyle yolda çöküntü meydana geldiğini ve park halindeki otomobillerin hasar gördüğünü belirten Vedat Saygıner, "Dün akşam işten geldiğimde yağmur baya etkiliydi ama burayı bu şekle getirecek gibi değildi. Akıntı sel gibi geliyordu. Sonrasında biraz ileride lağım patlaması oldu. Neredeyse Ankara'nın lağımı buradan devam ediyor. Televizyonlarda gördüğümüz gibi arabaları sürükleyen bir akıntı vardı. Burada arabalar sıralı şeklinde park halindeydi. Yağmur, toprağı alıp götürdüğü için bu sefer de heyelan oldu. Arabalar dikine dikine hepsi çukura düştü. Arabaların hepsi pert, su aldı motorundan. Gece millet mal derdine düştü. 10-15 arabanın hepsi perte çıktı" dedi.

"Tufan yaşadık"

Saygıner, sel sularının yol açtığı taşkın nedeniyle lağım hattında patlama meydana geldiğini aktararak, "Yağmur etki oldu ama esas patlak, lağım patlamasında oldu. Bütün lağım ve pis su hep buradan geçiyor. Tufan yaşadık, olduğu gibi akıntı oldu. Evlerde herhangi bir şey yok. Sadece araçlarda maddi hasar var" diye konuştu.

"Burada 2 metreye yakın çukur var"

Çukur ve yarıkların oluştuğu yolun onarılması için yetkililere çağrıda bulunan Hayrettin Yücel, "ASKİ buradan kanal geçiriyor. Bu iş Etlik tarafındaydı, bu kez de bu tarafa geldiler ama bitirip, gitmiyorlar. Bir tarafı kazıyorlar, kazdıkları yeri yarım yamalak bırakıyorlar. Yağmurlu havalarda sıkıntı oluyor. Bu, vatandaşa eziyet, zulüm. ASKİ burayı bir an önce bitirip kapatması lazım. Yağmurdan önce bu kadar değildi ama yağmurdan sonra sel suları toprağı alıp götürüyor. Ondan dolayı aşınma oluyor. Burada 2 metreye yakın çukur var. Lağım patlaması da öbür tarafta akıyor. Buraya bir an önce yetkililerin ilgilenmesi lazım" şeklinde konuştu.