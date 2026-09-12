Ankara Mamak\'ta beton mikseri otomobille çarpıştı, 1\'i ağır 5 yaralı

Ankara'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması nedeniyle yaşanan kazada biri ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak kesişiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kavşağı dönen 06 DDZ 448 plakalı otomobil, yokuştan inen 37 AEU 275 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle mikserle birlikte sürüklenen otomobil kaldırımın üzerine çıktı. Kazaya görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve aynı araçta bulunan diğer 4 yaralı ile birlikte ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"Kamyon sürücüsü çarptığını fark etmedi"

Kazayla ilgili konuşan çevre esnaflardan İlker Duman, "Kamyonun yukarıya çıktığını gördüm. O arada da sokak kesiminde otomobilin indiğini gördüm. Otomobil inerken çok hızlıydı ama yoldan karşıya geçmeye çalışıyordu galiba. Kamyonun da hızlı gelmesiyle beraber çarpışma meydana geldi. Kamyon sürücüsü çarptığını fark etmedi. Önünde sürükledikten sonra frene bastı ve o şekilde durabildi" dedi.

"Bu caddede haftada 4-5 defa kaza oluyor"

Bölgede sürekli kazalar yaşandığını söyleyen Duman, "Ne yazık ki bu caddede haftada 4-5 defa kaza oluyor. Buranın en büyük problemlerinden bir tanesi ne yazık ki ışık ya da kasis olmaması. Yönetmelikte de buradan karşıya geçişin yasak olması gerekiyor. Burada karşıya geçen her zaman suçlu. Dolayısıyla burada her zaman bir kargaşa oluyor. Bu yol can almasın, istemiyoruz ama kesinlikle can alacak" ifadelerine yer verdi.

"Araç şoförünün durumu çok ağırdı ve bilinci kapalıydı"

Araç sürücüsünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Duman, "Araç şoförünün durumu çok ağırdı ve bilinci kapalıydı. Eli yüzü kan içerisindeydi. Beli kırıktı galiba. Arka taraftaki yolcular da aynı zamanda bu binada oturan komşularımız. Birisinin burnu kırıktı ve durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Bir tane de küçük çocuk vardı, çok korkmuştu. İnşallah başlarına bir iş gelmez. Burası kesinlikle can alacak. Buraya kesinlikle çözüm getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Burasının mutlak çözümü kesinlikle bir ışık, bir kasis yapılması"

Uyarı sistemlerinde yetersizlik olduğunu dile getiren Duman, "Buranın en büyük problemi buradan hızlı inmeye ve çıkmaya çalışan şoförler. Burasının mutlak çözümü kesinlikle bir ışık, bir kasis yapılması. Bunlardan birinin olması gerekiyor. Biz burada en büyük şikayetimiz bu. İnşallah çözüm bulurlar bundan sonrasına. Lütfen can alınmasın bu yol. İstediğimiz bu" dedi.