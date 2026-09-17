Ankara Mamak'ta beton mikserinin 5 kişiyi yaraladığı kazanın görüntüleri çıktı - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta beton mikserinin 5 kişiyi yaraladığı kazanın görüntüleri çıktı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde 12 Eylül'de beton mikserinin bir otomobile çarparak 1'i ağır 5 kişiyi yaraladığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, beton mikserinin bir otomobile çarparak 5 kişiyi yaraladığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 12 Eylül'de Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak kesişiminde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, yokuş aşağı inen 37 AEU 275 plakalı beton mikseri 06 DDZ 448 plakalı otomobile çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle mikserle birlikte sürüklenen otomobil kaldırımın üzerine çıkmıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Kaza anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara Mamak'ta beton mikserinin 5 kişiyi yaraladığı kazanın görüntüleri çıktı - Son Dakika
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