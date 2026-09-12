Ankara Mamak'ta pazarcıların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
Ankara Mamak'ta pazarcı esnaflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırılan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara Mamak'ta pazarcı esnaflar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mamak ilçesi Başak Mahallesi kapalı Pazar yerinde meydana gelen olayda pazarcı esnaflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken çıkan kavga diğer kişilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.
Kaynak: İHA
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