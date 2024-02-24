Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Ankara ve Aksaray'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde imalatı ve satışı gerçekleştirdiği tespit edilen 14 şüpheliden 12'si yakalandı. Operasyonda 3 bin 200 gram uyuşturucu madde, 28 adet uyuşturucu içme aparatı, 14 adet telefon, 1 adet muşta ve 9 bin 890 lira ele geçirildi.

24.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:26
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Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA - Uyuşturucu madde imalatı ve satışı gerçekleştirdiği tespit edilen 14 şüpheli şahsa yönelik Ankara ve Aksaray'da icra edilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretip satan 14 şüpheliyi belirledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara ve Aksaray'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda şahıslardan 12'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdürüldüğü aktarıldı. 16 farklı adreste icra edilen operasyonda ele geçirilenler ise şöyle:

3 bin 200 gram uyuşturucu uyarıcı madde, 28 adet uyuşturucu içme aparatı, 14 adet telefon, 1 adet muşta, 9 bin 890 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para.

Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Kaynak: İHA

Aksaray, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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