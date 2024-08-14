Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ahşap bina ve samanlık tamamen yandı - Son Dakika
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ahşap bina ve samanlık tamamen yandı

Ankara\'nın Kızılcahamam ilçesinde ahşap bina ve samanlık tamamen yandı

Kızılcahamam'ın Beşkonak Mahallesi'nde ahşap bir binada çıkan yangın, yan tarafta bulunan samanlığa da sıçradı. Yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken can kaybı olmaması sevindirdi.

14.08.2024 16:42  Güncelleme: 16:44
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ahşap bina ve samanlık tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'ın Beşkonak Mahallesi'nde ahşap bir binada elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü. Ahşap binadaki yangın yan tarafta bulunan samanlığa da sıçradı. Yangın sonucu ahşap bina ve samanlık tamamen yandı. Yangın Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken can kaybı olmaması sevindirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ahşap bina ve samanlık tamamen yandı - Son Dakika

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