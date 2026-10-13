Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolunda otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Ayaş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.