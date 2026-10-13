Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolunda otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolunda otomobil takla attı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sincan ilçesi Ayaş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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