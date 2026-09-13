Ankara Pursaklar'da otomobil takla attı, sürücü Emrah Atlı hayatını kaybetti
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı ve 43 yaşındaki Emrah Atlı olay yerinde hayatını kaybetti. Atlı'nın cenazesi bugün Akyurt Güzelhisar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı Bulvarı'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Atlı (43) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emrah Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Atlı'nın cenazesi, bugün Akyurt Güzelhisar Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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