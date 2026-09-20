Ankara Sincan'da inşaatta vinçten düşen malzeme işçinin ağır yaralanmasına neden oldu - Son Dakika
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Ankara Sincan'da inşaatta vinçten düşen malzeme işçinin ağır yaralanmasına neden oldu

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Ankara Sincan\'da inşaatta vinçten düşen malzeme işçinin ağır yaralanmasına neden oldu
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Ankara Sincan Yenikent'te yapımı süren inşaatta vinçten düşen malzeme bir işçiyi ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan işçi için inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesi, Yenikent semtinde yapımı devam eden bir inşaatta, üzerine malzeme düşen bir işçi ağır yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi, Yenikent semtindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta devam eden çalışmalarda, vinçten bir malzeme işçinin üzerine düştü ve işçi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından işçiyi en yakın hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeYenikentAnkaraGüncelSincanPolisSon Dakika

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