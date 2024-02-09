Ankara Sincan'da Motosiklet ile Otomobil Kaza Yaptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Ankara Sincan'da Motosiklet ile Otomobil Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Ankara Sincan\'da Motosiklet ile Otomobil Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

09.02.2024 19:39
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Ankara'nın Sincan ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Şahin A. idaresindeki 06 THK 44 plakalı otomobil ile Selman K.'nin kullandığı 06 DUJ 573 plakalı motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara Sincan'da Motosiklet ile Otomobil Kaza Yaptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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