Ankara Sincan'da motosiklet sürücüsü, ters yöndeki otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Ankara Sincan'da motosiklet sürücüsü, ters yöndeki otomobilin çarpmasıyla yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Sincan'da İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi'nde ters yönden gelen bir otomobil motosiklete çarptı ve sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; polis soruşturma başlattı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde, ters yönden gelen otomobilin, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yönden genel bir otomobil motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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