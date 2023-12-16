Ankara-Tarsus Otoyolu\'nda tehlikeli yolculuk

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

ANKARA - Ankara- Tarsus Otoyolu üzerinde açık kasa kamyonetin kasasında 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikeli yolculuğun görüntüleri Ankara-Tarsus Otoyolu Ulukışla mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan açık kasa kamyonetin kasasında iki kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Kamyonetin kasasında bulunan iki kişi gece saatlerinde yanlarında battaniye ile yolculuk yaparken kamyonet ise uyarılara rağmen yoluna devam etti.