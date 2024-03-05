Ankara ve İstanbul\'da Suç Örgütü Operasyonu: 36 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada kapsamında aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 5 ilde 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 21'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçu kapsamında 'Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, gizli tanık beyanları ile tüm bilgi ve belgeler göz önüne alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesince 36 şüphelinin 5 Mart tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Bu aşamada 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi. - ANKARA