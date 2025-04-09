Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Batıkent Mahallesi'nde zemin kayması yaşandı.
Zemin kayması sonucunda Batıkent'teki alanda istinat duvarı yıkıldı. Enkaz, yürüyüş yoluna denk gelirken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Alanda güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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