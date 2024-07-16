Ankara Yenimahalle'de Oto Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent Oto Sanayi Sitesi 1754. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahele etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. - ANKARA