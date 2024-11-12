Ankaralı Turgut'tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankaralı Turgut'tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı

Ankaralı Turgut\'tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı

Akciğer kanseri sebebiyle hastaneye kaldırılan ve entübe edilen 'Ankaralı Turgut' olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Turgut'un menajeri Murat Boran, ilk defa gözlerini kırptığını ve hastanın durumunun entübe edildiği zamana kıyasla daha iyi olduğunu belirtti. Boran, Turgut'un nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadığını, ancak doktorların yavaş yavaş makineden bağını koparacaklarını söylediklerini aktardı.

12.11.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyunda 'Ankaralı Turgut' olarak bilinen, akciğer kanseriyle mücadele eden ve entübe edilen şarkıcı Turgut Karataş'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

    "İLK DEFA GÖZLERİNİ KIRPTI"

    Habertürk'ün haberine göre Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor." dedi.

    "İLK HASTANEYE KALDIRILDIĞI GİBİ DEĞİL"

    Boran, sözlerine şu şekilde devam etti: "Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı. Makine desteği var. Doktor, 'iyileştikçe, yavaş yavaş makineden bağını koparacağız' dedi. Enfeksiyon devam ediyor. Kalp ve tansiyon ilacını artık kullanmıyor. İlk hastaneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok çok şükür"

    NE OLMUŞTU?

    'Ankaralı Turgut', geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye kaldırılmış ve akciğer kanseri olduğu, kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı tespit edilmişti. 61 yaşındaki Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.

    Ankaralı Turgut, 3-sayfa, Magazin, Karataş, Ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika 3.Sayfa Ankaralı Turgut'tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (2)

    • Sudem melis:
      Allah'tan umut kesilmez 18 0 Yanıtla
    • Ramazan Hangül:
      rabbim acil şifalar versin 15 0 Yanıtla
      • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
    17:54 AK Partili Zengin’den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
    17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
    16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
    16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
    01:46 Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı
    01:17 ABD’den Haiti’ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı
    00:24 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu
    00:17 Belarus BRICS Ortağı Oldu Belarus BRICS Ortağı Oldu
    00:12 Kartal’da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi Kartal'da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi
    23:30 İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir
    23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 19:21:54. #1.13#
    SON DAKİKA: Ankaralı Turgut'tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.