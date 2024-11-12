Kamuoyunda 'Ankaralı Turgut' olarak bilinen, akciğer kanseriyle mücadele eden ve entübe edilen şarkıcı Turgut Karataş'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Habertürk'ün haberine göre Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor." dedi.
Boran, sözlerine şu şekilde devam etti: "Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı. Makine desteği var. Doktor, 'iyileştikçe, yavaş yavaş makineden bağını koparacağız' dedi. Enfeksiyon devam ediyor. Kalp ve tansiyon ilacını artık kullanmıyor. İlk hastaneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok çok şükür"
'Ankaralı Turgut', geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye kaldırılmış ve akciğer kanseri olduğu, kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı tespit edilmişti. 61 yaşındaki Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankaralı Turgut'tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı - Son Dakika
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